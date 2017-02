Need for Speed – Elementary students lace up for KPDSB Skating Races

By Dryden Observer Staff

Results from a great day of competition as area elementary schoolers gathered for the Keewatin-Patrica District School Board’s Skating Races, Feb.16.

5 year old girls

1. Emma Trout – Lac Seul

2. Kentley Gardner – Open Roads

3. Avery Iwanyk – New Prospect

5 year old boys

1. Brantley Gardner – New Prospect

2. Rylie Fediuk- New Prospect

3. Jackson Polny- New Prospect

6 year old girls

1. Kentley Gardner – Open Roads

2. Jayla Irwin – New Prospect

3. Eloise Marchand – Open Roads

6 year old boys

1. Felix Sapay – New Prospect

2. Tristan Ledsham – New Prospect

3.Damon Marin – Open Roads

7 year old girls

1. Chelsea Oltsher – New Prospect

2. Scarlett Lappage – Open Roads

3. Emma Peters – New Prospect

7 year old boys

1. Felix Sapay – New Prospect

2. Zack Robinson – Lillian Berg

3. Carter Perrault – New Prospect

8 year old girls 4 heats!)

1. Mikayla Gardner – LBS

2. Peyton Borton – New Prospect

3. Katie Sapay – New Prospect

8 year old boys

1. Felix Sapay – New Prospect

2. Jack Spence – Lillian Berg

3. Ben Hillier – Open Roads

9 year old girls

1. Sophia Koshel – Open Roads

2. Peyton Borton – New Prospect

3. Shania Gardner – New Prospect

9 year old boys

1. Derek Kennett – Lillian Berg

2. Felix Sapay – New Prospect

3. Karstin Smith – New Prospect

10 year old girls

1. Shania Gardner – New Prospect

2. Sophie Koshell – Open Roads

3. Peyton Borton – New Prospect

10 year old boys

1. Brad Trout – Lac Seul

2. Jett Livingston – New Prospect

3. Austin Valdock – Open Roads

11 year old girls

1. Riah Compardo – New Prospect

2. Joel Savard – Lillian Berg

3. Bailey Gardner – Open Roads

11 year old boys

1. Jeremy Reid – Open Roads

2. Raiden Trist – New Prospect

3. Brock Stevenson – Open Roads

12 year old girls

1. Saige McLeod – Open Roads

2. Riah Compardo – New Prospect

3. Kyla Calvert – Lillian Berg

12 year old boys

1. Carver Trist – Open Roads

2. Peter Zilkalns – Open Roads

3. Jeremy Reid – Open Roads

13 year old boys

1. Okot Williams – New Prospect

2. Callum Kriese – New Prospect

3. Nolan Hus – Open Roads

Girls Junior Relay

1. Open Roads

Sophia Koshel

Sydney Boyko

Bailey Gardner

2. New Prospect

Shania Gardner

Kali Falardeau

Mya West

Riah Compardo

3. New Prospect

Sydney Oltsher

Myla Perrault

Cameryn Norman

Jada McIvor

Boys Junior Relay

1. Open Roads

Jeremy Reid

Rowan McQuade

Brock Stevenson

2. New Prospect

Jett Livingston

Raiden Trist

Brady Richards

Cayden Brisson

3. New Prospect

Jamison Gonske

Hudson Antoine

Dean Iwanyk

Trey Delaronde

Girls Intermediate Relay

1.New Prospect

Talia Marion

Abbey Norris

Megan Lundmark

Marley Judson

2. New Prospect

Lily Murrell

April Babin

Kirsten Gotell

Alyssa Feller

3. Open Roads

Meagan Peters

Kenzey Langner

Saige McLeod

Boys Intermediate Relay

1. New Prospect

Owen Gouliquer

Shaymus Stevenson

Aiden Bullock

Jeffrey McMenemy

2. Open Roads

Carver Trist

Sullivan Langford

Ethan Cook

Peter Zilkalns

3. New Prospect

Callum Kriese

Okot Williams

Knoa O’Cheek

1/2 mile Girls

1. Riah Compardo – New Prospect

2. Bailey Gardner – Open Roads

3. Sydney Boyko – Open Roads

1/2 mile Boys

1. Raiden Trist – New Prospect

2. Brock Stevenson – Open Roads

3. Caiden Kokaran – Open Roads

1 Mile Girls

1. Saige McLeod – Open Roads

2. Talia Marion – New Prospect

3. Marley Judson – New Prospect

1 Mile Boys

1. Jeffrey McMenemy – New Prospect

2. Owen Gouliquer – New Prospect

3. Peter Zilkalns – Open Roads

Team Standings

1st- New Prospect School

2nd – Open Roads

3rd- Lillian Berg

Honorary- Team United

The organizers offer their thanks to all of the students, staff, volunteers, and family members, of your support